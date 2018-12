Sanremo, una folla commossa ha dato l'ultimo saluto all'ex assessore Giorgio Silvano

Sanremo. Una folla commossa oggi ha dato l’ultimo saluto a Giorgio Silvano.

Ex assessore del Comune di Sanremo e per 17 anni, dal 1995 fino a 2012, direttore della Scuola Edile della Provincia di Imperia è morto a 75 anni mentre era ricoverato all’ospedale Borea per una malattia.

Tanti gli esponenti degli esponenti politici che con Silvano hanno condiviso una parte del proprio cammino amministrativo. Tra questi l’ex sindaco di Ospedaletti Flavio Parrini, l’ex presidente della provincia Gianni Giuliano, Ninetto Sindoni, Gianni Rodà, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e l’assessore Mauro Menozzi.

Prima di diventare direttore della scuola edile, Silvano, come imprenditore, aveva dato un’importante e prezioso contributo, ricomprando con passione e determinazione ruoli di rilievo all’interno dell’Unione Industriali della Provincia d’Imperia: è stato vice presidente della Sezione Edili di Confindustria Imperia nel biennio 1983/1985 e presidente della medesima Sezione per il periodo dal 1985 fino al 1991. Dal 1991 al 1994 è giunto al vertice del Collegio Costruttori Edili di Genova, l’attuale Associazione Nazionale Costruttori Edili della Regione Liguria.