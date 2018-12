Sanremo, ultime gare per Grafiche Amadeo prima delle feste

Sanremo. Continua il campionato di serie C di volley sia maschile che femminile per il Grafiche Amadeo Sanremo.

Per le ragazze guidate da Sabrina Maragliano e Nando Guadagnoli ancora una difficile trasferta in quel di La Spezia contro Autorev. Seconda in classifica infatti il Grafiche Amadeo arriva da 2 sconfitte consecutive contro le formazioni al vertice della serie C ovvero Acli Santa Sabina e Admo Lavagna che le ha viste scivolare al 5 posto in classifica.

“Purtroppo non siamo riusciti a stare al passo delle prime, nonostante due incontri combattuti e contro Admo Lavagna anche ben giocati perdendo i set ai vantaggi - affermano – ci è mancata quel pizzico di esperienza che ci avrebbe consentito di fare punti. Anche per i maschi difficile trasferta in quel di Lavagna contro l’Admo, i ragazzi di mister Ciogli avranno un compito arduo contro i secondi in classifica,anche in virtù di alcune defezioni causa malattia”.