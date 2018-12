Sanremo. Sabato scorso, primo dicembre, la biblioteca Adler, l’associazione che riunisce persone diverse per storia e percorsi di vita, ha premiato chi, di Enrico, ha saputo interpretare le stesse sensibilità. Così tanti i presenti nella Sala concessa dal Club Tenco che non è riuscita a contenerli tutti.

Un grande successo che ha confermato che l’interesse e la giustezza dell’iniziativa, attuale e sentita, anno dopo anno. I premiati di questa quarta edizione del premio (una scultura espressamente prodotta per l’occasione) sono stati: Delia Bonuomo del Bar Hobbit di Ventimiglia, Aldo Bronda, militante storico dei movimenti per l’autoriduzione e l’associazione Fare Musica, organizzatrice di “Rock in the Casbah”.

Le motivazioni per tutti i premiati sono state descritte durante la cerimonia raccontando l’importanza del loro impegno in ambiti diversi ma uniti nella visione di un mondo diverso. A tutti i premiati è stato riconosciuto l’impegno in campo sociale, impegno ancora attuale per Delia Bonuomo e per i soci di Fare Musica, manifestato in anni passati da Aldo Bronda.

Di grande qualità l’intrattenimento musicale, affidato ai cantautori Alessio Lega e Davide Giromini e alla band Gli Occulto, ricostituitasi dopo molti anni proprio in occasione del Concertone che, a maggio scorso, ha concluso in piazza le due settimane di mostra “68 e dintorni”, realizzata con la collaborazione del circolo Arci “Faustini” di Arma di Taggia, dai membri del gruppo “68edintorni” e con la Biblioteca Adler.

Il successo di sabato scorso, conclude nel modo migliore, un’annata intensa di impegni. Un’annata che ha visto, oltre alla mostre a Sanremo-Santa Tecla nel maggio scorso, in collaborazione con altre associazioni, anche mostre ad Imperia e Dolceacqua. Nel 2019 ci saranno altre iniziative in comuni della provincia.