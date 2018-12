Sanremo. E’ stato trovato questa mattina un cagnolino in via Duca degli Abruzzi, intorno al numero civico 134.

Al momento si trova a casa della signora Lara Lanteri Monaco. “Appena trovato questo piccolo nanetto che vagava in via Duca degli Abruzzi intorno al 134 con capottino mimetico – dice la signora – E’ molto simpatico. Se lo conoscete contattatemi. E’ qui da me, sta benone ed è piuttosto allegro!”.

Se qualcuno lo riconoscesse può contattare lo 3394513110.