Sanremo, Tommasini inaugura il point elettorale: “Uniti per un nuovo inizio”

Sanremo. Tutto pronto per la grande festa del 15 dicembre che darà il via alla campagna elettorale del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

Alle 18 in piazza Colombo si procederà al taglio del nastro del point elettorale, assieme ai partiti della coalizione Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“Uniti per un nuovo inizio”, questo è il motto che accompagnerà l’inaugurazione della “base” del Gruppo dei 100, motore di questa grande operazione amministrativa volta al cambiamento.

“Intanto – spiegano dal movimento politico – giorno dopo giorno sono tantissimi i sanremesi che si aggiungono alla lunga lista di sostenitori di Sergio Tommasini, estranei alla politica ma con un solo interesse da difendere, l’amore per la propria città”.

“Sergio è una piacevolissima scoperta – ha detto il farmacista Lucio Cagnacci -, ho avuto modo di conoscerlo prima dell’avventura con il Gruppo dei 100, è un grande professionista con un curriculum di tutto rispetto, una persona fuori dal normale con un’altissima preparazione e grinta. E’ la svolta per Sanremo che aspettiamo da decenni.”

Per Piero Ausenda della storica gelateria della Foce Vecchia Matuzia: “Sergio Tommasini è una brava persona, in gamba e con tanta voglia di fare per la nostra città”.

Carmen Boeri che gestisce il punto bici sulla pista ciclabile: “Sostengo Sergio Tommasini perché credo in lui, è l’unica persona che può far qualcosa per Sanremo”.

Paolo Barba agente immobiliare: “Ho trovato in Sergio una persona simpatica e disponibile, doti che non tutti hanno. Secondo me è adatto a fare il sindaco, ha un bagaglio culturale notevole, è dinamico, ha una visione internazionale, pertanto è la persona giusta per far ripartire Sanremo”.

Infine Barbara Musumeci dell’Artigiana Salotti di via Martiri della Libertà, “Mi ha contagiato per il suo entusiasmo, è una persona vera e genuina. Se lo conosci non può non coinvolgerti. Sergio ama la nostra città e grazie a lui mi sono avvicinata alla vita amministrativa sanremese, prima mi era estranea, invece con Sergio è diverso!”.