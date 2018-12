Sanremo, The Brilliant Tina Linettis tornano a rallegrare il periodo natalizio

Sanremo. Puntuali come da qualche anno a questa parte, tornano a rallegrare il periodo natalizio, con la loro musica swing e lindy hop, The Brilliant Tina Linettis.

La band, fondata e capitanata da Massimo Caldarelli, si esibirà venerdì 14 alle 17 in Piazza Borea D’Olmo. Il gruppo ritorna con un nuovo spettacolo, della durata di quasi tre ore, che farà fare al pubblico un bel balzo all’indietro nel tempo, in quei mitici anni ’50 e ’60, coinvolgendo gli ascoltatori in quello che può essere definito un “Souvenir d’Italy”, ricco di brani italiani conosciuti in tutto il mondo e scritti da grandi autori della canzone Italiana come Domenico Modugno, Renato Carosone, Fred Buscaglione, Totò, Alberto Rabagliati, oppure interpretati da giganti della canzone come Luis Prima, Dean Martin, Ray Gelato, arrangiati in chiave jive, swing e lindy-hop in versioni esplosive, uno spettacolo che farà sicuramente ballare e divertire tutti coloro che interverranno.