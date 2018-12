Sanremo. È giunto al termine il progetto “Cyberbullismo e uso consapevole dei social media” nato da un bando della Fondazione Carige e realizzato con la collaborazione dei Cag (centri di aggregazione giovanile) in gestione al Centro di Solidarietà l’Ancora, dei gruppi scout locali, dell’Acr, i gruppi degli oratori e le scuole medie Dante Alighieri e Nobel di Sanremo.

Diversi incontri di confronto, formazione e condivisione (guidati da un team di psicologi ed educatori), da cui sono emerse la preoccupazione di insegnanti e genitori per il fenomeno e il desiderio dei ragazzi di essere capiti, e non giudicati, nel loro interesse per quel “mondo virtuale” che fa sempre più parte del loro mondo reale, e che per quanto presenti dei rischi offre anche molte opportunità.

Bilancio più che positivo per questo percorso che ha coinvolto 200 ragazzi, 80 genitori, 30 insegnanti, e 40 scout durante un weekend residenziale dedicato.