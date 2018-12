Sanremo. Attimi di apprensione, oggi verso le 15 in piazza Colombo. In molti infatti avevano avvertito un forte odore di gas nei pressi della galleria pedonale che porta in via Matteotti.

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso però di appurare che si trattava si di gas, ma non quello infiammabile. Sarebbe infatti un qualcosa simile a quello utilizzato negli impianti di refrigerazione o di condizionamenti.