Sanremo, settimana importante per la Pcland. Porta a casa due vittorie

Sanremo. Settimana impegnativa per la Pcland, doppietta importante. Doppio impegno questa settimana per la compagine sanremese che porta a casa due importanti vittorie.

I ragazzi della Pcland hanno affrontato domenica scorsa fuori casa il Freevolley ,new entry imperiese, portando a casa 3 punti imponendosi sugli avversari per 3 a 0 con i parziali di 25-8 25-18 25-14. Partita non facile, vista la trasferta domenicale.

“Abbiamo avuto qualche problema di organico, ci racconta Alessio Murelli (giovane d’esperienza del gruppo), tra influenze e impegni lavorativi ci siamo presentati contati e con una formazione rimaneggiata. Abbiamo giocato concentrati credendo nelle nostre possibilità.

Sapevamo di poter fare bene e 3 punti ci erano utili ai fini della classifica per rimanere ancorati alle prime posizioni. Il gruppo c’è e piano piano i risultati stanno arrivando”.

Vittoria per 2 a 1 ieri sera, presso la palestra del baragallo a Sanremo contro la consolidata formazione dei TRE PONTI . Con i parziali di 18-25 22-25 25-9 la PCLAND porta a casa un buon risulato mettendo in mostra coerenza e spirito di squadra in una serata tutt’altro che facile.

“Siamo partiti un po’ nervosi, queste le parole di Francesca Delegati atleta rientrata da poco nei ranghi della squadra matuziana. La partita poteva prendere una brutta piega ma piano piano abbiamo imposto il nostro gioco e portato a casa il risultato, soprattutto giocando tutti. Sono contenta del gruppo che si sta creando. Ci aspettano ancora due match importanti prima del ritorno ma grazie all’impegno di tutti possiamo toglierci ancora qualche soddisfazione”.

Prossimo appuntamento per la PCLAND giovedì 20 dicembre fuori casa contro gli Amatori Primavera presso la palestra Maggi di Imperia.

