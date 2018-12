Sanremo. Operazione antidroga dei carabinieri questa mattina nelle scuole e nel centro storico matuziano.

All’alba i militari dell’Arma, con al seguito il cane carabinieri Dimo proveniente dal nucleo cinofilo di Villanova d’Albenga, hanno dato il buongiorno agli studenti dell’istituto Marconi di piazza Eroi, passando al setaccio le aule prima dell’inizio delle elezioni.

Dopodiché gli uomini al comando del capitano Mario Boccucci si sono mossi in direzione Pigna, alla ricerca di sostanze stupefacenti nascoste negli anfratti e nei carruggi della città vecchia.

I pusher, infatti, sono soliti nascondere la “roba” fuori dalle proprie abitazioni per non rischiare di essere sorpresi in casa con la droga a portata di mano.

Nonostante l’attenta ricerca, in mattina la Pigna si è fatta trovare senza particolari tracce di spaccio. Solo in alcuni punti critici, particolarmente bui, ed altri ben conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati rinvenuti gli indizi di recenti traffici illeciti, anche di sostanze pesanti come l’eroina.

E’ stato scoperto, poi, un magazzino (video) dimora di fortuna nella quale gli spacciatori dormono e contestualmente fanno consumare la droga ai propri clienti.

In tarda mattina il blitz è continuato in altri quartieri della Città dei Fiori.