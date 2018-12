Sanremo. Pomeriggio di festa, domenica scorsa 9 dicembre, alle ex scuderie Villa del Sole, sede della Polisportiva IntegrAbili, per un momento conviviale ed un reciproco scambio di auguri in prossimità delle festività natalizie. Una merenda ed un brindisi che hanno riunito atleti grandi e piccoli con le loro famiglie, amici, sostenitori, simpatizzanti ed i numerosi volontari che animano l’associazione.

Il pomeriggio è stato allietato dal Macumba Fitness proposto da Giorgia Soleri con musiche e danze nelle quali sia ragazzi che genitori si sono lasciati coinvolgere. Ha preso parte all’evento Costanza Pireri, vice sindaco e assessore alle Politiche sociali del Comune di Sanremo, che ha espresso, sia a titolo personale che da parte dell’Amministrazione comunale, il riconoscimento agli IntegrAbili per tutte le attività poste in essere nel corso dell’anno che ormai va a concludersi e gli auguri per i progetti futuri.

Presente anche la Lega Navale di Sanremo, per la consegna degli attestati ai ragazzi che hanno partecipato al corso vela che si è svolto nel periodo maggio/ottobre scorsi. Il presidente Ulrico Martinelli con gli istruttori federali Claudio Stella e Gianlorenzo Bernini, che hanno personalmente realizzato il progetto, hanno confermato la loro disponibilità a continuare questa attività nel futuro con un possibile sbocco anche a regate agonistiche.

Hanno ricevuto i riconoscimenti da parte della Lega Navale: Giorgia Amodeo, Giorgia Damiani, Fabio Guglielmi, Danilo Lettieri, Sofia Allavena, Giada Farfalla, Jean Philippe Bonifaci, Milena Grasso, Salvatore Trocciola, Alessio Capriglione, Francesco Cavaleri e Davide Di Ridolfo.

“E’ stato un anno molto intenso che ci ha visto impegnati in diversi ambiti: oltre all’organizzazione di corsi sportivi ed extrasportivi (nuoto, TMA, atletica, attività psicomotoria, laboratori artistico e teatrale) abbiamo realizzato a Sanremo il Centro di Animazione Estiva nei mesi di luglio e agosto e ad Imperia il Campus Estivo per ragazzi con disabilità. Altro fiore all’occhiello, di cui siamo molto orgogliosi, la nostra Gara di Handbike che nel 2018 ha avuto valenza internazionale, unica tappa italiana del Circuito Europeo Handbike. Siamo veramente entusiasti di questi risultati perché è sempre partendo dalle piccole cose che si possono realizzare anche grandi obiettivi.

Mi faccio portavoce di tutta la Polisportiva IntegrAbili nel ringraziare il Conad City San Martino per panettoni, pandori e spumante offerti per la nostra merenda, a nome del direttivo rivolgiamo ai soci e a tutti i volontari, agli sponsor e alle associazioni che collaborano con noi calorosi auguri di buon Natale e buon anno nuovo!!!” - afferma la Polisportiva IntegrAbili.