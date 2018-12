Sanremo. Questa sera a partire dalle 20,30 l’antico e nobile Palazzo Roverizio nel pieno centro di Sanremo (tra via Escoffier e via Palazzo) ospita il saggio di fine anno della scuola di musica ‘Ottorino Respighi’.

Alcune decine di allievi presentano il risultato del loro apprendimento musicale, assistiti da tutti gli insegnanti della Respighi, sotto la presidenza della Fondazione “Filippo e Mirella Salesi”. L’occasione sarà propizia anche per uno scambio degli auguri tra i docenti e gli allievi, auguri che saranno estesi a tutti gli intervenuti che possono accedere liberamente nel salone di Palazzo Roverizio.

La scuola di musica Ottorino Respighi è di gran lunga la più antica presente a Sanremo. Fu fondata nel 1962 dalla compianta ‘Direttrice’ Mirella Salesi che la volle intitolare al celebre compositore e musicologo italiano, conosciuto nel mondo soprattutto per i suoi poemi sinfonici. In quella scuola si sono diplomati decine e decine di musicisti che grazie a studio, sacrificio e dedizione hanno trasformato la loro grande passione in un lavoro.