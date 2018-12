Sanremo. Sulle strade del principato di Monaco si è svolta domenica una delle ultime importanti competizioni dell’anno. I focini delle diverse categorie si confermano davvero competitivi raccogliendo un ricco bottino di podi e di premi.

Tra le giovanissime Poussines Iris Fortugno sale sul secondo gradino del podio. Giulia De Cristofaro conquista un altro podio arrivando seconda tra le Benjamines (prima di cat. a.2007) con Marta Paonessa, sesta, ad una quindicina di secondi dalla terza posizione. Unico focino Benjamin M in gara Francesco Carota che chiude in ottava posizione.

Alessia Laura conferma una stagione da protagonista vincendo tra le Minimes F con la sua compagna Fatima Soummade in quarta posizione. Tra i Minimes dodicesima posizione per Mattia Paonessa. Nella 10 km, su circa 1500 partenti, Luca Olivero, dopo un finale di stagione intenso, si classifica 29°, con Alessandro Castagnino alle sue spalle in 39esima posizione. Miriam Bazzicalupo conquista, visto l’alto livello, un’ottima quarta posizione nella classifica femminile. Castagnino e Bazzicalupo salgono rispettivamente sul terzo e secondo gradino del podio nella speciale classifica combinata 10 Imperia + 10 km Monaco. Positiva anche la prima esperienza su gare prolungate su strada di Hamza Soummade (quinto cat. Allievi).