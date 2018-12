Sanremo, raro modello di maxi-scooter rubato in via Agosti

Sanremo. Un raro modello di scooter “Gilera Gp 800” è stato rubato ieri pomeriggio. Erano circa le 17 in via Pietro Agosti di fronte alla palestra WRB, quando un individuo di grossa corporatura ha inforcato la sella ed è scappato in direzione centro città.

Tutto questo sotto gli occhi increduli di Alfredo R., il legittimo proprietario, istruttore di arti marziali che non ha fatto in tempo a mettere la testa fuori dalla finestra e si è visto sottrarre il mezzo sotto i suoi occhi.

Il fatto è già stato denuciato alla polizia. Lo scooter è nero ed è targato DM78691. Non è escluso che il ladro volesse portarlo in Francia, dove il mercato delle “2 ruote rubate” è molto fiorente. Chi lo vedesse è pregato di contattare le forze dell’ordine.