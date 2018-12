Sanremo. Un’idea semplice, ma di grande interesse, sta alla base del service nazionale dell’annata lionistica 2018-2019 ed ha riscosso, tra i delegati partecipanti alla presentazione di questa mattina all’Hotel Des Anglais, un lusinghiero riscontro.

Tra loro, oltre ad operatori sanitari, soccorritori e pompieri c’era anche il sindaco Alberto Biancheri, che ha messo a disposizione la macchina amministrativa. La proposta è partita dal Lions International Club.

Galleria fotografica Sanremo, presentato il "Barattolo d'emergenza" dei Lions. Un contenitore che salva le vite









Ecco cosa dice il Governatore Ildebrando Gambarella del Distretto 108: “Oggi è stata una giornata entusiasmante con la conferma di diversi addetti al lavoro, che intervengono in situazioni di emergenza. Il “Barattolo dell’emergenza” è utile ed è un’iniziativa concreta che permette ai soccorritori di intervenire più velocemente e più efficacemente. I prossimi interventi del Lion’s Club International sono mirati a diffondere sempre di più tra i club questa bellissima iniziativa e far si che anche gli enti locali, le pubbliche assistenze e i medici di base la condividano per diffonderla. In 25 nella casi provincia di Imperia il contenuto del “barattolo” sarebbe stato utile per condurre meglio i soccorsi”.

Il workshop: “Il Barattolo d’emergenza: metti al sicuro la tua salute” era organizzato dal Lions Club International – Multidistretto 108 Italy, in collaborazione con il Distretto 108 Ia3 ed il Comune.

Ma cos’è esattamente “Il barattolo d’emergenza”? si tratta di un progetto che prevede la collocazione di un barattolo contenente al suo interno una scheda con le indicazioni mediche specifiche, per un immediato soccorso, da porre in casa di persone con situazioni di difficoltà, soprattutto anziani o disabili che vivono da soli. La scheda contiene note sulle principali patologie, i farmaci assunti, le allergie, le persone di riferimento da chiamare ecc. Vengono posti adesivi speciali (con logo Lions) che contrassegnano le famiglie aderenti al progetto.

In maniera rapida, i soccorritori potranno così accedere a dati essenziali, specie in caso di persone ritrovate sole e non in grado di riferire su se stesse. Lo scopo è quello di offrire ai soccorritori la possibilità di intervenire immediatamente sul paziente in base alle informazioni scritte nella scheda.

Si tratta di un servizio che vedrà coinvolti molti attori quali le istituzioni locali, i medici di base che dovranno redigere la scheda del paziente, la Croce Rossa Italiana, i servizi di Pronto Soccorso e tutte le associazioni di volontariato del territorio, creando così una rete di servizio che vede come capofila il Lions Club International.

Sono intervenuti:

L’importanza dell’attività di servizio per diffondere il Lions Club International

Alberto Soci, Presidente del Consiglio dei Governatori :

Service Nazionale: Il Barattolo d’emergenza, metti al sicuro la tua salute

Ildebrando Angelo Gambarelli – Governatore del Distretto Ia3

Modalità di attuazione del Service Nazionale: come agire

Fiorella Robba – Officer Distretto 108 Ia3

Le Amministrazioni locali: ruolo

Sonia Viale, Assessore alla Sanità, alle Politiche socio sanitarie e al Terzo Settore della Regione Liguria.

Alberto Biancheri, Sindaco del Comune di Sanremo

I fruitori del Service Nazionale: Assistente Sociale

La scheda clinica, importanza: Medico di base

Il Barattolo dell’emergenza agli occhi dei soccorritori

Vincenzo Palmero – Officer Distretto 108 Ia3 e Referente provinciale Croce Rossa Italiana

Esperienza di soccorso

rappresentanti di Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri e dei Soccorritori.