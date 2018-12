Sanremo, porte aperte all’istituto Marconi

Sanremo. Per le alunne e le famiglie interessate una giornata speciale dedicate alle ragazze delle scuole medie che vogliono conoscere il mondo della tecnologia è fissata per il giorno giovedì 13 dicembre dalle 14,30 alle 17,30 presso la

sede di Sanremo – piazza Corridoni 1 in cui verranno presentati i corsi tecnici tecnologici e professionali e aperti alla visita i laboratori didattici e professionali sotto la guida dei docenti dei Dipartimenti di Scienze e Tecnologia dell’Istituto, aiutati dalle studentesse attualmente iscritte.

Per tutti presso la sede di Imperia via Gibelli 4 open day venerdì 14 dicembre dalle ore 15 alle 19, mentre a Sanremo piazza Corridoni 1 open day sabato 15 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30. L’istituto con la nuova dirigente scolastica dottoressa Anna Rita Zappulla e il corpo insegnante rimane a disposizione anche fuori delle date prefissate per la visita dell’istituto nelle sue sedi e per fornire tutti le notizie necessarie alla migliore scelta dei tecnici e professionisti del domani.