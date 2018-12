Sanremo piange il meccanico Giuseppe Sattin

Sanremo. E’ morto Giuseppe Sattin, 66 anni, meccanico di via Martiri, dove conduceva l’officina “2P”. L’uomo era conosciuto anche come “Pino Prinz”, perché si spostava sempre a bordo di una vettura Nsu Prinz.

A ricordarlo è l’amico Achille Kiki Pennellatore. “Pino ha avuto due Prinz, con cui si andava a ballare negli anni ’70, per la Riviera ligure di Ponente e in Costa Azzurra, per questo lo chiamavamo scherzosamente Pino Prinz. Lo ricordiamo tutti con grande affetto”.