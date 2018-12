Sanremo piange Gianni Simeon, storico benzinaio della Foce

Sanremo. E’ lutto nella Città dei Fiori per la morte, a 69 anni, di Gianni Simeon. Benzinaio, conosciutissimo a Sanremo, per anni aveva gestito una pompa di benzina alla Foce. Si era poi trasferito in via Lamarmora nei pressi dell’ingresso dell’Aurelia bis.

Ne dà notizia Elisa Spizzo, che scrive: “Ciao Gianni! Sei “il mio suocero preferito”! Così ti ho sempre detto ed è verità! Ci sei sempre stato e ci sarai sempre di più“.