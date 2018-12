Sanremo, Pd: “Il Gruppo dei 100 non ha proposte concrete per il futuro della città”

Sanremo. Le dichiarazioni del Partito democratico cittadino sul Gruppo dei 100 e sul candidato sindaco Tommasini:

“Mentre il Pd e il sindaco Alberto Biancheri sono impegnati tutti i giorni a cercare di migliorare la qualità della vita in città, per esempio con il rifacimento degli asfalti, le luminarie messe in tempo, le nuove fioriere per preparare al meglio Sanremo al periodo di feste di fine anno e quindi essere più accogliente ed attrattiva per i turisti, vediamo che il candidato dei 100, Sergio Tommasini, si dedica ad un incontro con l’onorevole Flavio Di Muro organizzato dalla Lega per affrontare il (falso) problema dei problemi, quello dei migranti, e fare un po’ di pubblicità al decreto “sicurezza”di Salvini.

Un po’ di sana propaganda ideologica, che non serve a nulla e ancor meno serve alla nostra città, tanto più che il decreto citato è già stato ribattezzato decreto “insicurezza” perché lascerà per le strade migliaia di immigrati già sul territorio italiano e messi fuori dai centri dedicati, come potrebbe accadere ai migranti ospiti della struttura di pian della castagna.

Insomma, viene da chiedersi se vogliono fare su Sanremo una campagna elettorale incentrata sui temi di Sanremo o se vogliono usare Sanremo per la loro propaganda. Siamo certi che anche i cittadini sanremesi e della frazioni si porranno analoghe domande.

Noi del Pd crediamo sarebbe più utile un confronto su proposte concrete per il bene e il futuro di Sanremo e su questi temi ci stiamo confrontando con i cittadini .

Evidentemente il Gruppo dei 100 non ha proposte concrete per il futuro della città, ma solo slogan generici che applica a qualsiasi campagna elettorale”.