Sanremo, Pcland sconfigge gli Amatori Primavera al campionato Anspi zonale “Torneo dell’amicizia”

Sanremo. Il team sanremese ieri sera, 20 dicembre, batte fuori casa, ad Imperia, la formazione degli Amatori Primavera.

Non poteva finire meglio l’ultimo impegno del 2018 per i ragazzi della Pcland che chiudono il match per 2 a 1 con i parziali di 25-16, 23-25, 21-25. Il primo set scivola via, gli avversari impongono fin da subito il loro gioco. Gli imperiesi sono molto tecnici e affiatati, vogliono vincere in casa per mantenere la testa della classifica. Pcland poco concentrato e distratto subisce e la serata sembra prendere una brutta piega.

Dal secondo set però le cose cambiano. I sanremesi non ci stanno, ci provano e grazie allo spirito di squadra e qualche guizzo personale cominciano a tenere “su” qualche pallone e tirano su la testa. Prendono le distanze e nonostante qualche momento buio, giocando punto, portano a casa il risultato.

“Non ci credevamo – ci racconta Chiara Banaudi - (il libero della squadra che però ieri sera ha giocato una grande partita nel ruolo di opposto), gli Amatori Primavera sono una bella squadra. Avevamo preventivato una sconfitta e da come siamo partiti nulla lasciava intendere una rimonta del genere. Sono contenta di come siano andate le cose e di come la squadra abbia reagito. Non abbiamo fatto cambi, il coach Enzo Marmai ha voluto dare fiducia alla formazione del primo set”.

Supportati dalla panchina infreddolita i ragazzi sono riusciti a stringersi nella difficoltà del momento e tirare fuori la grinta. Al motto di “non succede….ma se succede” la Pcland comincia a trovare la propria identità anche se molte sono le lacune. “Sono contenta di questo gruppo e ci tengo a ringraziare tutti soprattutto chi non ha trovato spazio ieri in partita ed è venuto comunque in trasferta nonostante il freddo e gli impegni lavorativi” – affermano .

Montaldo Daniele titolare della Pcland, main sponsor della compagine sanremese, vuole ringraziare tutti gli atleti e gli accompagnatori che fanno parte di questo gruppo. “E’ importante in questo periodo storico difficile riuscire a fare gruppo. Trovare un obiettivo comune ed avere un sano momento di svago che unisca le persone è fondamentale. Il mio sogno è quello di stare uniti e trasmettere ai giovani la passione e lo spirito di aggregazione. Tra impegni lavorativi e problemi famigliari negli ultimi anni abbiamo fatto fatica a riuscire nell’intento. Ma grazie ai nuovi arrivi e sopratutto ai veterani del gruppo stiamo raggiungendo l’obiettivo.

Fa sicuramente piacere portare a casa dei bei risultati ma l’importante è il gruppo e lo spirito di aggregazione. Auguro a tutta la squadra, alle altre formazioni, gli arbitri e organizzatori del torneo buone feste”. Prossimo appuntamento per la Pcland il 10 gennaio contro il Fercasa, alle 21.30 palestra Valle Armea a Sanremo

Maggiori info su: http://www.gssangiacomo.it/