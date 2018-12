Sanremo, open day alla scuola media “Italo Calvino”

Sanremo. Giovedì 13 dicembre alle 17, presso i locali dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, la scuola secondaria di I grado “Italo Calvino” organizza un Open Day aperto a tutti gli alunni e genitori interessati a conoscere l’offerta formativa.

Le iscrizioni sono imminenti, infatti dal 7 al 31 gennaio sarà possibile iscriversi in via telematica, se non si è in possesso di dotazione informatica ci si potrà rivolgere al personale di segreteria. La scuola, l’unica a indirizzo musicale di Sanremo, ha un orario innovativo che prevede attività antimeridiane dal lunedì al venerdì dalle 7,55 alle 13,15 e, per la sezione a indirizzo musicale, lezioni pomeridiane da concordare con gli insegnanti.

La scuola si caratterizza, dal 1988, per avere corsi di chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino. Numerosissimi alunni hanno poi proseguito il loro piano di studi al Liceo musicale e al Conservatorio, diplomandosi nel loro strumento e attualmente svolgono con successo la professione di musicisti. Gli alunni del suddetto corso sono spesso impegnati in attività esterne, come ad esempio festival, concorsi musicali e collaborazioni con altre scuole. Al termine del triennio, durante l’esame di Stato, viene certificata anche la competenza musicale e, per i più meritevoli, c’è la possibilità di conseguire certificazioni di livello presso i

Conservatori.

Ma la Scuola Italo Calvino non è solo musica: sono attivi numerosissimi progetti in molti altri ambiti disciplinari, ad esempio sportivo, artistico e scientifico: ne è un esempio la manifestazione “Calvino racconta Calvino” svoltasi il 1° dicembre presso il Palafiori. Tra qualche giorno circa 100 studenti inizieranno il “Progetto sci e natura” che li porterà per tre giorni non consecutivi tra le splendide piste del Comprensorio di Limone Piemonte. Sempre in ambito sportivo, è da sottolineare l’unicità del progetto “Uomo-Aria-Mare” che vede tutti gli alunni di seconda coinvolti in attività che riguardano l’acqua e il mare:

vanno in piscina, in barca a vela, canoa; frequentano lezioni di sub, palla nuoto e pesca sportiva. Oltre a questo, la Scuola offre un centro sportivo scolastico e la possibilità di partecipare ai Campionati Sportivi Studenteschi dove ha sempre conseguito risultati apprezzabili.

Inoltre sono attivi laboratori musicali, di teatro e di arte in orario extrascolastico; la scuola è anche dotata di biblioteca, attrezzature multimediali e laboratorio scientifico. Certi che la scelta del futuro dei propri figli stia a cuore ad ogni genitore, la nostra scuola pone molta attenzione all’ambiente educativo, favorendo l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo della motivazione e delle abilità di apprendimento, ma soprattutto garantisce un clima educativo sereno e

rispettoso dei tempi e dei modi di maturazione di ciascuno. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.icsanremocalvino.it