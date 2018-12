Sanremo, omaggio alla poesia di Gin De Stefani all’Oratorio di Santa Brigida

Sanremo. Nell’ambito delle manifestazioni natalizie promosse dall’Assessorato al Turismo trova spazio anche un evento ideato e organizzato dal Circolo Ligustico per la conoscenza delle tradizioni popolari dialettali ed il ricordo di un personaggio tra i più rappresentativi della cultura locale del Novecento: il poeta e commediografo sanremasco Anton Luigi De Stefani (1887-1961): ed infatti s’intitola “Strenna per Gin De Stefani” l’evento musicale e non solo che avrà luogo nell’accogliente sala dell’ex oratorio di Santa Brigida, nella Pigna, domenica 16 alle 16,30.

Sotto l’accurata regia del maestro Freddy Colt il pomeriggio presenterà un omaggio in musica con l’ensemble “Nuova Euterpe” composto, oltre che dallo stesso Colt, dai maestri Sabine Spath (mandolino), Sergio Caputo (mandola) e Fabrizio Vinciguerra (chitarra), oltre al giovane e già apprezzato contrabbassista Riccardo Settime.

Il programma musicale prevede alcuni brani di estrazione classica e soprattutto temi popolari scritti o arrangiati da musicisti del territorio: tra gli altri Bruzzone, Panizzi, Andreini e Latini. Ma sarebbe un omaggio incompleto se con l’occasione non si potessero riascoltare alcuni dei più significativi versi del poeta matuziano: sonetti ironici, poesie di costume, nostalgiche elegie e preghiere verranno infatti riproposti da due ospiti di riguardo come gli attori Ninetto

Silvano, cittadino benemerito e decano del teatro sanremasco, e Gianni Modena, che alla coppia De Stefani e Vincenzo Jacono ha dedicato qualche anno fa una preziosa pubblicazione sui “Ciapéti di Veji” (maldicenze dei vecchi).

Tra musiche mandolinistiche, melodie natalizie e versi nell’idioma dell’antica Sanremo lo spettacolo di domenica apre il periodo festivo nel pieno segno della tradizione. L’ingresso è libero, la cittadinanza e gli ospiti sono cordialmente invitati.