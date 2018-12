Sanremo, nuovo sintetico per Pian di Poma: si chiude il cerchio sulla “cittadella dello sport”

Sanremo. Ieri Diano Marina, questa settimana quello di Ospedaletti e presto, chissà, anche il campo da calcio di Pian di Poma potrebbe avere un nuovo manto in sintetico.

L’amministrazione comunale ha infatti predisposto ed approvato in giunta un progetto di restyling dell’impianto sportivo gestito dalla Sanremese, il quale è stato presentato al ministero per ottenere un cospicuo contributo di 500 mila euro dal Bando Periferie del governo.

Il progetto predisposto dagli uffici di Palazzo Bellevue su indicazione dell’assessore Eugenio Nocita e del delegato alle associazioni Giuseppe Faraldi, prevede la riqualificazione non solo dell’intero manto in erba sintetica ma anche delle parti pertinenziali – le tribune e gli spogliatoi – per un valore complessivo dell’intervento che si aggira sui 900 mila euro, cofinanziati dallo Stato e dal Comune.

Se andasse in porto questo intervento si chiuderebbe il cerchio della tanto attesa “cittadella dello sport”, dopo gli investimenti arrivati nel corso di questi anni sulla pista d’atletica, la nuova attrazione del Pump Track e il futuro Palasport.