Sanremo, mostra fotografica “We Want Miles!” e rassegna “Jazzin” al Forte di Santa Tecla

Sanremo. Apre i battenti venerdì 7 dicembre alle 16 al Forte di Santa Tecla – con l’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’autore – la mostra fotografica “We Want Miles!”, all’interno della quale si svilupperà la rassegna “Jazzin”, con concerti per il pubblico durante il periodo dell’esposizione. Dopo la cerimonia inaugurale, alle 18, scatterà il primo concerto della rassegna, con il “Livio Zanellato Ensemble” (Dino Cerruti, Gianluca Tagliazucchi e Giampaolo Casati) e “Omaggio a Miles Davis”.

La mostra “We Want Miles!” è un tributo a questa figura chiave del jazz mondiale ed alla sua musica, attraverso una serie di ritratti – posati e “on stage” – di musicisti che hanno collaborato nel tempo con lui. Musicisti che sono stati, in maniera diversa, influenzati da Davis, e musicisti che invece, in determinati periodi, ne hanno influenzato in qualche modo lo stile ed i cambiamenti sonori della sua musica.

Si tratta di circa 50 stampe “fine art” in bianco e nero di dimensioni 50×60 e 50×70. Umberto Germinale si avvicina al jazz – e subito dopo alla fotografia – a metà degli anni ’70. Poco dopo inizia la collaborazione e la pubblicazione di scatti con riviste specializzate quali Jazz, Jazz iT, Musica Jazz e la francese Jazz Hot e realizza alcune copertine di album per musicisti italiani e stranieri. Espone in mostre personali e collettive in Italia ed all’estero e dal 2004 è direttore artistico della rassegna “Jazz sotto le Stelle”, che si svolge ad Ospedaletti e che ha visto la partecipazione di numerosi grandi musicisti italiani e stranieri. E’ membro della “Phocus Agency”, per continuare il viaggio di ricerca, crescita e condivisione fotografica con i compagni conosciuti tempo fa.

La rassegna “Jazzin” si inserisce perfettamente all’interno di “We Want Miles” con concerti per i visitatori in determinati giorni per tutta la durata della mostra, intensificando gli appuntamenti nel periodo natalizio.

Questi i principali concerti in calendario:

15 dicembre – OTTIMO 4TET, Un viaggio nei ritmi e suoni d’America

16 dicembre – BELLATO PETTIGIANI ACOUSTIC DUO, Quadri sonori acustici

21 dicembre – EVOLUTION BAND, Pop music d’autore

25 dicembre – MANUELA GASLINI/RICCARDO SASSO DUO, Christmas Concert

26 dicembre – ON JONI MITCHELL’S PATHS, Omaggio alla grande cantautrice americana

31 dicembre – END OF THE YEAR, … musicando la fine dell’anno …

Gli orari di apertura della mostra sono dalle 10 alle 20, mentre i concerti avranno inizio sempre alle 18.