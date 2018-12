Sanremo, meeting sindacale Sulpl della polizia locale

Imperia. Importante riunione del sindacato autonomo della Polizia Locale Sulpl tenutasi in data 18 dicembre a Sanremo alla presenza del segretario regionale Sergio Fogliarini e dei vari dirigenti territoriali della provincia di Imperia tra cui Diano Marina, Imperia, Dolcedo, Sanremo, Ospedaletti e Dolceacqua.

Suggestivo l’incontro in zona Pigna con il parroco Don Piero che, con grande disponibilità, per l’occasione ha mostrato ai presenti l’oratorio San Sebastiano i cui affreschi del martire patrono della Polizia Locale italiana sono stati illustrati con sapienza e passione dal sacerdote in una cornice davvero suggestiva in cui tradizione e storia si fondono mirabilmente.

Dopo la graditissima visita nel luogo di culto, gli ufficiali ed agenti hanno iniziato il tavolo tecnico nel quale sono state analizzate le novità legislative riguardanti il decreto sicurezza in particolare la modifica di diversi articoli del codice della strada e l’introduzione dell’articolo 669 bis C.P. che prevede una maggiore incisività al fenomeno dell’accattonaggio molesto.

Il meeting sindacale ha permesso inoltre di approfondire le varie problematiche dei diversi comandi della provincia e di programmare le linee guida da seguire per garantire a tutti i colleghi le adeguate tutele in piena sintonia col motto del SULPL: “uniti si vince”