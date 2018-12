Sanremo. Questa mattina al via della Sanremo Marathon c’era anche l’ultramaratoneta Marco Olmo.

Il campione di montagne e deserti ha presentato ieri sera, nella sala privata del Casinò, il suo ultimo libro “Correre nel grande vuoto”, mentre stamani ha deciso di mettersi alla prova con la maratona di Sanremo.

“Abbiamo già vinto in partenza tutti quanti, trovare una giornata così per una maratona penso che sia il top, il paesaggio è stupendo - afferma Marco Olmo prima della partenza – Siamo in centro a Sanremo, una delle migliori città italiane, perciò penso che andrà bene”.

“E’ la prima volta che vengo a Sanremo, ho fatto qualche giro di corsa, ma non ho mai gareggiato. Il percorso è su una delle ciclabili più belle al mondo per cui sicuramente sarà un percorso molto veloce – continua – Il terreno sembra adatto, le condizioni meteo bene asciutto, perciò cerchiamo di fare un bel ritmo. Non conosco i miei avversari, proverò a fare il ritmo di testa e poi a metà gara vediamo che gruppo ci sarà davanti. Speriamo in una bella esperienza”.