Sanremo, lo storico Andrea Gandolfo propone un riconoscimento per Walter Vacchino

Sanremo. Lo storico Andrea Gandolfo ha inviato una lettera all’assessore al Turismo Marco Sarlo per proporgli di assegnare un riconoscimento a Walter Vacchino, proprietario e gestore del Teatro Ariston, in occasione del prossimo Festival di Sanremo:

“Egregio Signor assessore, in occasione dell’ormai prossimo 69° Festival della Canzone italiana, che si disputerà al Teatro Ariston dal 5 al 9 febbraio 2019, vorrei proporre alla Sua gentile attenzione di prendere in considerazione, da parte dell’amministrazione comunale di Sanremo, di conferire un riconoscimento al proprietario e gestore del Teatro Ariston di Sanremo, il dottor Walter Vacchino.

Oltre che per la sua quasi quarantennale gestione del più grande teatro cittadino, anche, e soprattutto, per aver ospitato, presso la sua prestigiosa struttura teatrale, le ultime quarantadue edizioni del Festival di Sanremo, tranne quella del 1990, che, come è noto, si svolse nel mercato dei fiori di Valle Armea.

Credo che il dottor Vacchino, per le sue straordinarie capacità imprenditoriali, abbia dimostrato ampiamente di aver saputo gestire in modo impeccabile una struttura così grande e complessa come il Teatro Ariston, soprattutto durante il periodo del Festival della Canzone.

Penso che il dottor Vacchino meriti un riconoscimento da parte del Comune per quello che ha saputo dare alla città di Sanremo, mettendo a disposizione dell’intera collettività una struttura come l’Ariston“.