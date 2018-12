Sanremo, lo sfogo di una pendolare. “Il trasporto pubblico è pessimo, ma noi l’abbonamento lo paghiamo sempre”

Sanremo. “E’ quasi un’ora che aspettiamo che parta la corriera per Ventimiglia. Non è più possibile continuare a sopportare disservizi del genere”. A scriverlo, in una lettera giunta in redazione è una nostra lettrice, R.L., che insieme ad altri passeggeri ha atteso un’ora per poter salire su un autobus diretto a Ventimiglia dalla centralissima piazza Colombo.

“Pago, come tanti altri, 52 euro al mese per viaggiare in mezzo alla sporcizia e agli scarafaggi”, continua la donna nel suo sfogo, “Al freddo in inverno e al caldo in estate. Andare avanti così è impossibile”.