Sanremo, l’Interio studio di via Roma 129 ospita la presentazione del nuovo libro di Alberto Pezzini

Sanremo. Sabato 22 dicembre, alle 18.00, presso l’Interior studio di via Roma 129, si svolgerà la presentazione del libro Educazione all’epoca dei social network di Alberto Pezzini.

Insieme all’autore interverrà Paolo Tonelli, per una chiacchierata tra il serio e il semiserio sulle peripezie dell’educazione nell’epoca social network.

Imperia – Essere educati oggi è una merce rara. I tempi in cui ci si salutava e ci si dava la mano per stringere un patto tra le persone sono tramontati. La maleducazione è diventata la nostra seconda pelle, una specie di morbo invisibile che ci ha invaso. Tra le persone, sul web, la rete è divenuta un moltiplicatore seriale dei cattivi costumi. Non siamo mai stati così poveri come dal momento in cui abbiamo perduto l’abitudine di salutarci. In un mondo così – che sembra un deserto – Alberto Pezzini ci ricorda – tra il serio e il semiserio – cosa sia ancora oggi essere delle persone che si ricordano anche degli altri.