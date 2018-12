Sanremo. Le socie dello Zonta Club Sanremo si sono riunite per il tradizionale scambio di auguri. Sabato 22 dicembre in piazza Bresca e piazza Sardi vi sarà una sorpresa per grandi e piccini con il cuore rivolto verso le donne del Ponte Morandi di Genova.

“Come da quasi cinquant’anni a questa parte, le socie del club service presieduto da Cinzia Papetti si sono riunite per il tradizionale scambio degli auguri natalizi. Ad ospitare le signore e i loro ospiti è stato il ristorante Amarea, a Bordighera, dove in un clima di grande amicizia, sono stati distribuiti doni senza però dimenticare coloro i quali, quest’anno, passeranno purtroppo un Natale lontano dalle proprie abitazioni e dai propri affetti.

E in particolare lo Zonta Club Sanremo sta lavorando, in collaborazione con la protezione civile di Genova, per individuare “Le Donne del Ponte Morandi” che maggiormente hanno bisogno di aiuto, e proprio con questo obiettivo danno appuntamento a tutti sabato 22 dicembre a partire dalle 19 nel cuore della movida sanremese, piazza Bresca e piazza Sardi per un evento davvero eccezionale. Per il momento resta il riservo assoluto, ma a breve la presidente svelerà la bella sorpresa” – fa sapere Cinzia Papetti, presidente Zonta Club Sanremo.