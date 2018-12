Sanremo, le messe per Natale alla chiesa di Santo Stefano

Sanremo. Lo scorso Natale, per decisione del vescovo Suetta, è stata felicemente riaperta per i fedeli della chiesa di Santo Stefano in piazza Cassini (dove erano i Gesuiti) tanto cara ai sanremesi.

Da allora in essa è sempre disponibile un sacerdote per le confessioni e ogni domenica viene celebrata la Messa in latino, nel rito così detto “tridentino”, accompagnata dal canto gregoriano.

Le funzioni in rito antico per questo S. Natale 2018:

– lunedì 24 dic. alle 22:30 – vigilia di Natale, S. Messa cantata “in vigilia Nativitatis Domini”

– martedì 25 dic. – S. Natale di N.S.G.C.

alle 16:30 Canto dei secondi vespri

alle 17:30 S. Messa cantata “in Nativitate Dni”

– mercoledì 26 dic. – Santo Stefano protomartire

alle 17:30 S. Messa nella festa patronale del titolo della chiesa

– domenica 30 dic. – ore 17:30 S. Messa

– lunedì 31 dic., ultimo giorno dell’anno

alle 17:30 S. Messa e canto dell’inno di ringraziamento ‘Te Deum’

– martedì 1° gen. 2019 – ottava di Natale –

alle 16:30 canto dei vespri

alle 17:30 S. Messa cantata e canto del ‘Veni Creator’

– domenica 6 gen. – Epifania di N.S.G.C. ore 17:30 S. Messa cantata

– domenica 13 gen. – Sacra Famiglia ore 17.30 S. Messa cantata