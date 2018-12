Sanremo, la settimana di Libera Idee si conclude con i canti natalizi del coro “ConClaudia”

Sanremo. Domenica 9 dicembre, alle 15.45, nei giardini di corso Imperatrice, nei pressi della statua della Primavera, si svolgerà l’evento conclusivo della settimana di Libera Idee nella provincia di Imperia.

Dopo un breve resoconto del percorso di Libera Idee, il coro “ConClaudia” si esibirà con canti natalizi (e non solo) accompagnato da quello dei ragazzi “In Cordata” e, alla tastiera, da Tiziana Zunino. Il coro è dedicato a Claudia Barbieri, insegnante in molte scuole di Imperia e, negli anni più recenti, al Liceo Scientifico Vieusseux, fondatrice del nostro primo presidio nella scuola dove aveva anche dato vita a un coro. Ci ha lasciato tre anni fa non perdendo mai la tenacia che la contraddistingueva.

Per questo, tante ex alunne e amiche di Claudia, guidate da Margherita Davico, hanno fatto rinascere il gruppo in sua memoria. Questo coro ha la caratteristica peculiare di accogliere e dare spazio a tutti. Già da due anni accompagna molte iniziative di Libera, come la manifestazione del 19 luglio. A fine novembre, ha cantato per la Comunità di Sant’Egidio in Trastevere e partecipato alla rassegna di cori organizzata dal Papa in Vaticano.

Durante il pomeriggio verrà distribuito il materiale informativo su Libera Idee insieme alle coloratissime “Palle di Natale”. Libera Idee che dal 3 al 9 dicembre percorre tutto il territorio della Liguria, da Ventimiglia a Sarzana è:

- un percorso nazionale che promuove la responsabilità contro le mafie e la corruzione.

– un contenitore di azioni individuali e collettive capaci di generare cambiamento.

– un viaggio di tante fermate dove viene dato spazio al lavoro territoriale per l’affermazione della legalità democratica e costruire una comunità alternativa alle mafie e alla corruzione.

Nella nostra provincia, grazie ai nostri volontari, alla collaborazione di tante scuole, alla rete di associazioni e in particolare al lavoro sul campo di SPI-CGIL, Punti soci Coop Liguria e Coro “Con Claudia”, riusciremo ad essere presenti nei vari centri dal 3 al 9 dicembre. Le varie iniziative saranno finalizzate a diffondere gli ideali di Libera e i materiali informativi che i nostri coordinamenti hanno realizzato in un anno di ricerche, interviste e questionari per sapere quanto sia veramente radicata in Italia la consapevolezza della diffusione del fenomeno mafioso.