Sanremo. Anche quest’anno la Polisportiva IntegrAbili è presente sul palco delle premiazioni dell’Oscar dello Sport Imperiese, che si sono svolte venerdì scorso 14 dicembre presso il Cinema Centrale di Sanremo, per ricevere il riconoscimento speciale per l’organizzazione di manifestazioni sportive ed eventi di rilevanza turistica sportiva, per il 4° Gran Premio Handbike Casinò di Sanremo che si è svolto il 7 ottobre 2018.

“Siamo molto onorati di questo premio, l’organizzazione della gara di ciclismo su handbike, che nel 2018 ha raggiunto la 6° edizione, è stata particolarmente impegnativa poiché di valenza internazionale. In occasione della nomina di Sanremo a “Città Europea dello Sport 2018” abbiamo voluto inserirla nell’European Handbike Circuit, unica tappa italiana e finale della kermesse proposta dalla Federazione Europea di Handcycling. Handbikers di spicco nel panorama nazionale ed internazionale, sono approdati a Sanremo impegnati a conquistare la maglia di Campione Europeo: oltre 60 gli iscritti, di 10 diverse nazionalità, 15 le squadre italiane.

di 10 Galleria fotografica Gli Oscar dello sport al cinema Centrale









Siamo molto soddisfatti che la nostra associazione venga riconosciuta a livello provinciale, il nostro impegno continuerà nella promozione dello sport paralimpico e per tutti. Nel 2019 la Polisportiva IntegrAbili compirà 10 anni ed abbiamo già in programma alcune sorprese”.