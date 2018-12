Sanremo. Musica e danza animano nel pomeriggio la Città dei Fiori. La Banda Musicale P.S. Rambaldi ha infatti intrattenuto e rallegrato i passanti con le sue esibizioni lungo le vie e le piazze cittadine.

In particolare in via Matteotti ha fatto anche danzare residenti e turisti che presi dalla musica hanno improvvisato un vero e proprio spettacolo all’aperto.

Un’iniziativa offerta dal Comune per intrattenere i passanti durante il loro “pomeriggio di shopping”.