Sanremo, incontro natalizio dei donatori di sangue Fidas

Sanremo. Il 9 dicembre si terrà il consueto incontro natalizio Fidas per ringraziare tutti i donatori che durante l’anno hanno contribuito a far crescere il numero di sacche raccolte partecipando in modo sostanziale al fabbisogno degli ospedali della nostra provincia e aiutando notevolmente anche il centro regionale sangue.

La Fidas vuole ringraziare tutti i donatori invitandoli all’incontro che si terrà a villa Ormond in Corso Cavallotti alle 17, seguirà aperitivo con consegna pacco dono.

Per info, come diventare un nostro donatore sangue e di midollo osseo, contatta i centri Fidas:

Imperia, via Don Abbo il Santo, 12, 18100 Imperia IM 0183 296395

Sanremo, via Alessandro Manzoni, 39, 18038 Sanremo IM 0184 576385

Ventimiglia, via Brigate Partigiane, 2D, 18039 Ventimiglia IM 0184 235279