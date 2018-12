Sanremo, in via Matteotti arriva Babbo Natale acrobatico

Sanremo. Sarà Babbo Natale in persona, sabato 22 dicembre alle 15 a distribuire dolci e sorprese ai bambini Como. Lo spettacolo di Santa Claus Acrobatico che, con tanto di sacco in spalla e barba bianca, fa vivere ai più piccoli l’emozione del Natale con qualche giorno d’anticipo si terrà in via Matteotti, in zona Chiesa Cappuccini, per iniziativa di EdiliziAcrobatica (sede di Sanremo).

Appuntamento, dunque, a sabato 22 dicembre quando tutti i bambini della città che lo desidereranno potranno assistere allo spettacolo di un vero Babbo Natale che scende dall’alto agganciato a una fune – esattamente come ogni giorno fanno i tecnici di EdiliziAcrobatica, la prima azienda italiana nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, impegnati in lavori di ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di Sanremo e ricevere proprio dalle sue mani dolci e piccoli regali.

L’evento è assolutamente gratuito e aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che, per giorno vogliono tornare a provare quell’emozione così speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un bambino riesce a donare.