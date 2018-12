Sanremo. La Giunta della Città dei Fiori apre le sue porte agli alunni della terza media della scuola Nobel.

E’ stata una mattinata di immersione nel mondo della politica cittadina per i giovani sanremesi che hanno potuto comprendere al meglio il funzionamento della macchina comunale, questa volta però dalla prospettiva dietro le quinte solitamente riservata agli addetti ai lavori.

La Giunta comunale al gran completo, si è presentata ai giovani studenti: Paola Cagnacci, Marco Sarlo, Costanza Pireri, Barbara Biale, Alessandro Il Grande, Giuseppe Di Meco, Eugenio Nocita ed infine il sindaco Alberto Biancheri che hanno consegnato ai sanremesi di domani una copia della Costituzione, tassello fondamentale per apprendere le regole del vivere comune.

Il primo cittadino ha inoltre colto l’occasione per chiedere alcune opinioni agli studenti, come ad esempio sul caso dell’amatissimo luna park che nei giorni scorsi è tornato a far tappa per il secondo anno nel centro città: “Preferite il luna park dove è adesso o a Pian di Poma?“, chiede Biancheri ai giovani interlocutori che non esitano ad esporre il proprio punto di vista sull’argomento.

Il Sindaco ha concluso la mattinata affermando:”Forse un giorno sarà uno di voi a sedere al mio posto“.