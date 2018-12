Sanremo, il nO DUCATI nO PARTY organizza una raccolta fondi per la casa famiglia Semeria

Sanremo. Domenica 9 dicembre il nO DUCATI nO PARTY Ventimiglia club DOC organizza, come ogni anno per Natale, una giornata benefica di raccolta fondi a favore dei Bimbi della casa famiglia “Padre Semeria” di Coldirodi Sanremo.

Il programma:

Ritrovo dei ragazzi del club nO DUCATI nO PARTY al MC Donald di Ventimiglia alle 9, partenza alle 9.30.

Motogiro, in abbigliamento da Babbo Natale, “consigliato” con direzione Sanremo; sosta al Maurice Cafè prevista verso le 10.30 per incontrare gli amici bikers dell’Harley & Flowers di Arma.

Parata di moto DUCATI e HARLEY lungo le città della costa fino ad arrivare ad Imperia; rientro a Taggia per pranzare presso sede dei ragazzi dell’Harley & Flowers ove avverrá la raccolta fondi.

Nel pomeriggio al termine della manifestazione, una piccola delegazione di bikers porterà alla Casa Famiglia Padre Semeria di Coldirodi il ricavato delle donazioni.

Giornata benefica organizzata dal nO DUCATI nO PARTY Ventimiglia club DOC in collaborazioni con il club “Harley & Flowers” di Arma e con il contributo in materiale didattico della associazione onlus amici di Marco Defecondo di Imperia.