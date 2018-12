Sanremo, il duo della Sinfonica si esibisce alla residenza per anziani Borea

Sanremo. Il duo della Sinfonica di Sanremo, composto da Cristina Noris al clarinetto e Vitaliano Gallo al fagotto, si esibirà sabato 15 dicembre alle 15 presso il salone della residenza per anziani Borea in via G.Borea, 57 a Sanremo.

L’evento è ideato e coordinato dalle volontarie Tiziana e Cosima. Verrà omaggiato Gioacchino Rossini nel 100° anniversario.

Cristina Noris al clarinetto e Vitaliano Gallo al fagotto accompagnati dal pianista Andrea Stefenel si esibiranno presso le balconate del Casinò di Sanremo nel giorni 27, 28, 29, 30, 31 dicembre dalle 18,30 alle 20,30.