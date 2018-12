Sanremo, il Comune adotta un nuovo sistema di webconference

Sanremo. Il Comune di Sanremo, tramite il supporto tecnico del servizio sistemi informativi, si è dotato di un professionale sistema di webconference (riunione online) “trasportabile”, utilizzando tecnologie che hanno ormai raggiunto alti standard di qualità e affidabilità.

Il sistema è definito “trasportabile” perché sfruttando un carrello elettrico professionale è possibile spostarlo in qualsiasi ambiente dell’ente e, quindi, al bisogno, effettuare webconference, webinar e sessioni di e-collaboration condividendo documenti a distanza da qualsiasi ufficio.

“L’esigenza di questa dotazione – spiegano dal servizio sistemi informativi – nasce dal fatto che l’ente deve partecipare sempre più spesso a riunioni presso diversi enti con la conseguenza di dover effettuare frequenti spostamenti. Eliminando le trasferte, costi e tempi vengono limitati con la possibilità di effettuare riunioni e collaborazioni via web sfruttando il collegamento audio/video e quegli standard ormai di uso comune negli enti e nelle aziende di tutto il mondo. E’ quindi possibile programmare un maggiore numero di riunioni e gestire le comunicazioni tra più sedi in modo più efficiente”.

Il sistema è molto semplice ed intuitivo e non necessita di una specifica formazione del personale per l’utilizzo grazie all’interfaccia “user friendly”: per la fruizione è necessaria la semplice conoscenza base data dell’utilizzo quotidiano del pc.

Il nuovo sistema di webconference è dotato di un display da 55″ 4K con un pc ultracompatto di ultima generazione, una tastiera wireless comodamente utilizzabile sul un tavolo della riunione, una telecamera basculante motorizzata e controllabile tramite telecomando per facilitare ogni tipo di inquadratura dei partecipanti, un kit di microfoni e altoparlanti autobilanciati che permettono una ricezione priva di disturbi ed echi.

Il servizio sistemi informativi, grazie ai rapporti di collaborazione con Liguria Digitale, ha ottenuto dalla Regione Liguria a titolo gratuito l’attivazione di un canale preferenziale/licenza di webconferencing che sfrutta il sistema di videoconferenza da loro implementato (VIDYO).