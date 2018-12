Sanremo, i ringraziamenti di una lettrice allo staff del reparto di ginecologia del Borea

Sanremo. I ringraziamenti di una lettrice allo staff del reparto di ginecologia dell’ospedale Borea di Sanremo:

“Scrivo per ringraziare per il trattamento ricevuto da mia mamma, invalida e di età avanzata, all’ospedale di Sanremo.

Vorrei ringraziare innanzi tutto l’equipe del Dr. Battaglia per l’elevata professionalità che le ha permesso, nonostante l’età, di recuperare in tempi brevissimi da un intervento per lei pesante, senza oltretutto lamentare particolari dolori o conseguenze negative.

Vorrei anche ringraziare il personale del reparto di ginecologia, direttore, medici, infermieri e tutti gli operatori: qui è rimasta ricoverata per un tempo ben superiore al previsto a causa di un’altra problematica inattesa affrontata anche in questo caso con attenzione e professionalità.

Devo dire che, nonostante una situazione complicata da un quadro piuttosto difficile a causa delle condizioni della mamma, non le sono mai mancate cure ed attenzioni; e mentre la competenza professionale è qualcosa che ci si attende, l’attenzione, l’umanità e la disponibilità mostrate sono state una gran bella sorpresa: anni luce distante dalla freddezza che si teme di trovare in un reparto ospedaliero.

Non cito alcun nome perché farei un torto se dimenticassi qualcuno: a tutti quindi vadano i miei complimenti ed il mio grazie di cuore, anche per conto di una persona “debole” che non può farlo direttamente“.