Sanremo, i calendari della Croce Rossa in vendita davanti alla Coop

Sanremo. Appuntamento da non perdere sabato 22, dalle 9.15 alle 17, alla Coop della Foce con i giovani volontari per l’ultima vendita dell’anno dei calendari della Croce Rossa di Sanremo.

Il ricavato servirà per tutte le attività che la Croce Rossa sanremese da sempre mette in atto, come aiutare i bisognosi nelle difficoltà primarie della loro vita o essere presenti con personale e mezzi specializzati durante le avversità, naturali e non, che sempre più spesso portano lutti e dolori tra la cittadinanza.

La Croce Rossa, infatti, non è solo il primo soccorso con le ambulanze in caso di incidenti o malori, ma e soprattutto molteplici azioni che aiutano la cittadinanza nei tanti momenti tristi e difficili della loro esistenza, che siano i trasporti sanitari o l’aiuto ai disabili e alle loro famiglie. Un aiuto alla Croce Rossa di Sanremo è un atto d’amore verso tutti e che, anche con poco, riesce a donare un sorriso a chi lo ha perso.

Non solo. I ragazzi daranno tutte le informazioni sul nuovo corso per diventare volontari CRI, che si terrà sabato 12 e domenica 13 gennaio prossimo nella nostra sede di via Carlo Pisacane 7, con orario dalle 9.00 alle 18.00, naturalmente gratuito. Per ogni chiarimento o ulteriori informazioni email sanremo@cri.it e telefono 0184.505050.