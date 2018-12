Giovani e sindaco a confronto, continua la campagna d’ascolto di Biancheri

Sanremo. A tu per tu con i giovani. Il sindaco Alberto Biancheri ha incontrato ieri sera in un locale del centro una cinquantina di ragazzi e ragazze under 35 per instaurare un dialogo e continuare il proprio cammino di ascolto indirizzato verso la scrittura del programma per le amministrative della prossima primavera.

Durante l’incontro, dopo un breve excursus da parte del primo cittadino sui progetti conclusi e quelli in itinere, è scaturito un dialogo sulle prospettive, le opportunità, ma anche le criticità della Città dei Fiori, ovviamente visto da un punto di vista che è quello delle nuove generazioni.

Tra le richieste principali arrivate a Biancheri ci sono state l’implementazione di un’App del Comune; il progetto di restyling del Porto Vecchio, la valorizzazione degli eventi sportivi e anche i piani che l’amministrazione ha sul tavolo per la riqualificazione dell’immobile della vecchia stazione.

“È stato bello vedere così tanti giovani che hanno partecipato ad un incontro su Sanremo, commenta il sindaco. Ringrazio i tanti ragazzi presenti per gli spunti di riflessione e la voglia che hanno dimostrato di voler partecipare alle scelte relative alla nostra città. Un incontro a cui ne seguiranno altri, per continuare a confrontarci sullo sviluppo delle future scelte programmatiche”.