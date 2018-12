Sanremo Giovani, 2,4 milioni di italiani per l’esordio. Stasera l’annuncio del cast completo del Festival

2.428.000 di italiani e uno share del 13.1% per l’esordio di Sanremo Giovani, trasmesso ieri in prima serata su Rai Uno.

La prima del nuovo festival dedicato ai talenti emergenti della musica italiana ha conquistato una fascia di pubblico leggermente più alta rispetto alla versione “ridotta” dello scorso anno, Sarà Sanremo, che aveva superato di poco i due milioni di spettatori.

In ogni caso, un battesimo sottotono per la kermesse che dal Teatro del Casinò ha visto il 25enne Einar Ortiz staccare il pass di accesso per la 69esima edizione del Festival, dove gareggerà in un’unica categoria con i Big.

E a proposito di “campioni”, dieci sono stati svelati proprio nel corso del prime time numero uno di Sanremo Giovani. Come annunciato dall’eccezionale duo di conduttori, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, dopo tante indiscrezioni, a calcare ufficialmente l’Ariston dal 5 al 9 febbraio saranno: Paola Turci, Simone Cristicchi; Zen Circus; Anna Tatangelo; Loredana Berté; Irama ; Ultimo (“I tuoi particolari”); Nek; Motta; Il Volo; e Ghemon.

Stasera si ripete, con il secondo e ultimo atto del programma Rai che proclamerà l’altro giovane talento di Sanremo 2019. Ad esibirsi saranno Federico Angelucci, Cannella, Cordio, La Rua, La Zero, Le Ore, Mahmood, Mescalina, Francesca Miola, Nyvinne, Saita e Sisma. Attesi come ospiti, invece, gli attori Edoardo Leo e Marco Giallini che presenteranno il loro ultimo film,“Non ci resta che il crimine”, in uscita al cinema.