Sanremo. Frizzante pomeriggio da Flavio Hair Fashion dove i clienti sono stati travolti da un flash mob di macumba.

L’istruttrice della palestra CWK, Giorgia Soleri, insieme al suo gruppo di ballerine hanno improvvisato nel salone per capelli di via Gioberti una coinvolgente coreografia che ha unito passi di danza contemporanea a movimenti fitness.

Tanto entusiasmo e divertimento, anche da parte dei passanti che, curiosi, si sono fermati a guardare lo spettacolo da fuori la vetrina.

Un’iniziativa originale con cui il titolare Flavio Di Martino ha voluto fare gli auguri di buone feste a tutti i suoi clienti.

Giorgia Soleri inizia a studiare danza classica all’età di 4 anni presso la Dance Studio ’89 di Donatella Gallioni. Negli anni successivi segue corsi di diversi stili di danza, dal tip tap all’hip hop, e svariati stage. All’età di 17 anni inizia la sua formazione in Macumba Dance & Fitness e dal 2011 tiene i suoi corsi per adulti e bambini. Partecipa ad alcuni eventi cittadini, dal Moac al Festival di Sanremo nel 2012. Nel giugno 2018 il suo debutto sul palco di Rimini Wellness. Continua i suoi studi avvicinandosi a diverse discipline, da poco istruttrice anche di yoga flex fitness. Il nuovo corso, presso la palestra CWK in via Dante Alighieri, ha riscosso subito grande successo.