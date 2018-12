Sanremo. Cambia la viabilità nella periferia est della città dopo il disastro del 27 novembre scorso. Si era infatti formata, probabilmente a causa della pioggia, verso sera, una grossa voragine nell’asfalto di via Tre Ponti e, contestualmente, era crollato parte del muro che sorregge la strada che passa sopra le spiagge della zona.

Sotto passano inoltre i tubi dell’Acquedotto dRoya, che fornisce migliaia di utenze. Per salvaguardare soprattutto quest’ultimi, il Comune ha emanato un’ordinanza che impone: “la chiusura al transito veicolare e pedonale di via Tre Ponti e della relativa area fino al mare, nei tratti debitamente segnalati, e l’immediata esecuzione in via di urgenza delle opere costruzione della scogliera di protezione a mare e la ricostruzione delle porzioni di muro pericolante a sostegno della via Tre Ponti “