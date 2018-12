Sanremo. Un cliente ha aggredito il gestore del Carrefour di corso Mombello al termine di una discussione scoppiata per futili motivi. E’ successo intorno alle 18.

Tutto sarebbe iniziato quando, secondo una prima ricostruzione, una donna sulla quarantina è entrata nel negozio e si è rivolta al gestore, chiedendogli dove si trovava un non precisato prodotto.

L’uomo avrebbe risposto in maniera non gradita alla signora, che uscita dal supermercato è poi rientrata con il compagno. Quest’ultimo. un uomo di mezz’età, ha sferrato un pugno in faccia al negoziante, spaccandogli il naso.

Il malcapitato è stato soccorso con un’ambulanza del 118, che l’ha trasportato all’ospedale in codice giallo di media gravità.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Arma. All’interno del supermercato sono presenti telecamere di sorveglianza.