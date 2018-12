Sanremo. Il circolo sportivo di Pian di Poma nel mirino dei ladri. La notte scorsa i malviventi, non riuscendo ad entrare all’interno della cucina dalla finestra, forse spaventati dall’allarme, si sono accaniti sui giochi per i bambini all’esterno, rubando parecchie monete da uno e due euro. E questa non è la prima volta che, la struttura che sorge vicino ai campi in sintetico dove si allenano e giocano le squadre di calcio cittadine, viene bersagliata dai banditi.

Il primo episodio risale al periodo natalizio del 2017, quando i ladri fecero il loro “colpo grosso”, portando via fondo cassa del bar, televisore , telefoni della segreteria ed adirittura il registratore del sistema di video-sorveglianza. A breve distanza da questo un’altra razzia, fermata solo dall’allarme, durante quale i soliti ignoti hanno comunque trafugato diversi prodotti alimentari.

Due mesi fa, poi, il terzo assalto, con l’allarme che mette ancora una volta in fuga i ladri, questa volta entrati all’interno del bar dopo aver sfondato la porta della cucina.

“Da quando non c’è più la sbarra all’ingresso di Pian di Poma – spiegano i gestori del circolo sportivo – qui di notte è terra di nessuno. E’ impensabile inoltre che, per il diamante del baseball, i campi da calcio e l’impianto di atletica, non ci sia nemmeno una telecamera del sistema di sorveglianza comunale”.