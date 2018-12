Sanremo, cagnolina cieca trovata allo svincolo dell’A10. La riconoscete?

Sanremo. Una cagnolina cieca di piccola taglia, del tutto simile ad una yorkshire, è stata trovata questa sera sul ciglio della strada in via Padre Semeria, a Coldirodi, nei pressi dello svincolo dell’A10. Vedendola camminare con passo incerto, una coppia a bordo di un’auto si è fermata e ha chiamato il servizio veterinario del 118. Per evitare che la cagnolina venisse investita, è stata prelevata e portata in un posto sicuro dove attendere l’arrivo dell’accalappiacani.

La bestiola, che appariva molto spaventata, non indossa collari.

Se qualcuno la riconoscesse chiami il servizio veterinario della Asl 1 imperiese.