Sanremo. Anche la Città dei Fiori sta per dire no ai botti di Capodanno.

Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri ha, a tal proposito, iniziato un confronto con il comandante della polizia municipale Claudio Frattarola per definire i dettagli dell’ordinanza di divieto dell’uso di petardi e fuochi artificiali nella notte dell’ultimo dell’anno.

Se nel 2018 l’amministrazione comunale aveva deciso di non stabilire alcun divieto in ossequio alla sospensiva che il Tar Lazio aveva dato sull’ordinanza della sindaca Raggi, quest’anno si cambia ma senza passare da un estremo all’altro. I botti saranno infatti vietati solo se esplosi in prossimità di luoghi sensibili e quando si manifesti l’aggregazione di persone in luoghi affollati (quindi anche le piazze o le vie del centro), ospedali, canili, case di riposo e monumenti. L’elenco completo è in fase di definizione.

Ovviamente ad essere esente dal provvedimento del primo cittadino sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico della mezzanotte.

Già firmata invece questa mattina l’ordinanza che vieta la somministrazione in bottiglie di vetro o metallo di bevande e alcolici nell’area che dai baretti del Porto Vecchio si estende fino al Living Garden.